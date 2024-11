Falconara non ce la fa a passare il Rubicone

FALCONARA

0

RUBICONE

3

PARZIALI: 21-25, 24-26, 14-25

VOLLEY GAME T-TRADE GROUP FALCONARA: Silvestrelli 8, Terranova 8, Magini 6, Galdenzi 7, Guccirdi 9, Mengoni 1, Ricci 3, Andreanelli, Ravaldini e Recanatini (libero), n. e. Greganti, Sabbatini, Ausili e Ionna. All. Persico

SAB GROUP RUBICONE: Mazzotti 16, Bonatesta 15, Bellomo 10, Procelli 6, Nori 2, Gherardi 4, Marazzi 1, Massaro, Zammarchi 2, Farina, Carlini e Sacchetti (libero), n.e Graziani. All.Mascetti

Arbitri: De Luca e Rocchi.

FALCONARA

Troppo forte il Rubicone per Falconara. La vicecapolista passa senza lasciare neanche un set ai padroni di casa. La T-Trade non è perfetta e invece lo doveva essere per contrastare un Rubicone di qualità. Gli ospiti partono piano per poi accelerare in attacco. I falchetti reagiscono bene nel secondo parziale, alzando il muro e migliorando nel contrattacco. Solo due errori, evitabili, nel finale, assegnano il set ai romagnoli. Che poi però passeggiano nel terzo parziale con Falconara che non riesce ad andare oltre quota 14.