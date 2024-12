Falconara: nuova gru al cantiere dell'ex Garage Fanesi per la struttura in acciaio entro il 2025

C’è un’enorme gru che sovrasta il cantiere dell’ex Garage Fanesi. Servirà per tirare su l’edificio entro dicembre 2025, per la successiva rendicontazione nel marzo 2026. È scattata, infatti, un’altra fase per la realizzazione della struttura che sorgerà dalle ceneri dell’eterna incompiuta falconarese. All’interno troveranno casa l’Anagrafe, il Comando di Polizia locale, una ludoteca, un circolo per anziani e uno spazio per il coworking, con postazioni pc per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Lunedì pomeriggio, il macchinario è arrivato in piazza Mazzini, che è stata adeguatamente transennata per l’occasione. A quel punto gli operai hanno provveduto ad assemblare una gru ancora più alta, ma all’interno del cantiere, e i lavori sono terminati di ieri, tanto che la piazza è stata liberata per tornare ad accogliere le iniziative del Falconatale.

Gli interventi sono stati supervisionati dall’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti. La gru, alta 22 metri, servirà per far arrivare dentro il Fanesi, scavalcando i tetti circostanti, travi e pilastri in acciaio, che andranno a formare l’ossatura del nuovo edificio, che, parole del Comune, è "molto più sicura di una struttura in cemento armato e la cui costruzione ridurrà al minimo i disagi per i residenti e per tutti i frequentatori del centro". La realizzazione della struttura in acciaio partirà a gennaio. "Non è previsto un allungamento dei tempi, perché la struttura in acciaio accorcerà la durata del cantiere – si è letto ancora nella nota del Municipio –. L’area dei lavori, inoltre, sarà molto più pulita e ordinata, perché non sarà necessario realizzare le strutture sul posto con un viavai di betoniere e la dispersione di polveri. Questo aspetto è stato considerato di vitale importanza, trattandosi di un’area in pieno centro città". Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr per oltre 5milioni di euro, prevede il mantenimento della facciata storica di inizio Novecento, mentre lo spazio sarà riorganizzato per adeguarsi alle future funzioni pubbliche.

"Oltre a ridurre i disagi legati all’attività di cantiere – ha detto il sindaco Stefania Signorini – la struttura in acciaio sarà molto sicura. Il nuovo Fanesi rappresenterà un grande polo di integrazione e scambio intergenerazionale, perché potrà diventare un punto di riferimento per bambini, giovani e anziani e ospiterà importanti servizi comunali aperti al pubblico".

Il progetto ‘Miriqualifico’, elaborato dai tecnici comunali, fa leva soprattutto sul recupero di un edificio abbandonato affacciato sulla centralissima piazza Mazzini e ha ottenuto il finanziamento che permetterà di trasformare la vecchia autorimessa nel cuore pulsante del centro cittadino.