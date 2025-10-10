Falconara, orrore in famiglia. Palpeggia la cuginetta minorenne. Il 35enne finisce sotto processo

Prima avrebbe provato a palpeggiarla mentre guardavano la televisione, sul divano, poi avrebbe continuato nel lettone dove aveva ospitato la cuginetta a dormire. Era un giorno festivo, il 26 dicembre del 2021, subito dopo Natale. Non era la prima volta che rimanevano da soli e che lei frequentasse casa sua perché le famiglie sono parenti, si conoscono da una vita, uscivano sempre insieme e si frequentavano non solo alle feste comandate. Rientrata a casa sua, la mattina dopo, il racconto scioccante alla madre: "Stanotte mi ha toccato i seni". A subire le presunte molestie sessuali è stata una 16enne, vittima del cugino più grande, un 35enne, nell’abitazione di quest’ultimo, a Falconara. Il genitore della minore inizialmente ha preso tempo per capire bene cosa fosse successo, se i racconti della figlia erano attendibili, e dopo essersi confidata con una nutrizionista è stata la dottoressa a fare una segnalazione alla polizia ritenendo che il fatto fosse grave. Subito dopo la madre della 16enne ha poi sporto denuncia contro il parente.

Erano i primi giorni del 2022. Da quel momento le due famiglie hanno tagliato i ponti, chiuso ogni rapporto e non si sono più frequentate come avveniva prima. La Procura ha aperto un fascicolo a carico dell’uomo (viveva con i genitori in quel periodo) per violenza sessuale su minore e con la stessa accusa il 35enne è finito a processo davanti al collegio penale. La 16enne, oggi ormai maggiorenne, è stata sentita all’epoca con la formula dell’incidente probatorio, per cristallizzare le sue dichiarazioni che ora valgono come prova nel processo. La minore ha avuto un racconto limpido, ritenuto credibile e genuino dal pubblico ministero tanto da chiedere il processo per il 35enne che ha sempre respinto le accuse sostenendo il racconto della cuginetta frutto di fantasie. La stessa, nel raccontare i fatti, avrebbe sostenuto che l’uomo l’aveva importunata anche mentre guardavano la televisione insieme ma che poi lei avrebbe comunque dormito insieme al cugino nel letto matrimoniale, senza indossare il pigiama.

Al risveglio, dopo i presunti palpeggiamenti, la 16enne aveva mandato messaggi alla madre per chiederle cosa c’era per pranzo e non accennando minimamente allo choc vissuto nella notte. Solo una volta a casa si era lasciata andare nella confessione di quanto subito nel lettone, con le mani del 35enne che l’avevano raggiunta più volte per toccarle il seno. Ieri dovevano essere sentiti i testimoni della difesa, rappresentata dall’avvocato Milo Sabbatini, ma l’udienza è stata rinviata al 12 febbraio perché al collegio mancava un terzo giudice togato. La vittima è parte civile nel processo, per lei si è costituita la madre perché minorenne all’epoca dei fatti, con l’avvocato Federica Battistoni.