Falconara perde in casa il derby contro Osimo

GAME T-TRADE

0

LA NEF RE SALMONE OSIMO

3

Parziali: 21-25, 19-25, 26-28

Arbitri: Tramontano e Santin

Successo nel derby per La Nef Osimo che piega per 3-0, in trasferta, la Volley Game Falconara proseguendo così la sua corsa in testa alla classifica seppur in coabitazione con la Sir e il Rubicone. Match intenso e combattuto, con i senzatesta che si impongono con un punteggio netto contro un Falconara privo dell’ex di turno Francesco Terranova. Nel primo set è il servizio degli osimani a fare la differenza, anche se l’approccio della squadra di coach Pascucci non è sicuramente dei migliori. Poi gli ospiti vincono ancor più agevolmente il secondo set mostrando più continuità in tutti i fondamentali. Nel terzo parziale la T-Trade dimostra sfrontatezza in attacco e solidità a muro arrivando ad avere un vantaggio di 6 punti. Ma è Osimo a prevalere ancora ai vantaggi mostrando più lucidità nei momenti decisivi.