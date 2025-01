Falconara piange. Katia Gabarrini, madre di due figli

La dolcezza, la bontà d’animo e la disponibilità al servizio della sua famiglia - che tanto adorava e per la quale era un punto di riferimento - e del prossimo, da un lato. La grande professionalità, il calore umano, la bravura e l’empatia che metteva nel suo lavoro di fisioterapista, senza mai risparmiarsi, dall’altro. Tratti distintivi di una donna forte e unica. Falconara piange la scomparsa di Katia Gabbarrini, 47enne e mamma di due figli, scomparsa venerdì scorso dopo aver combattuto tenacemente contro un brutto male. Originaria della città falconarese, assieme al marito si era trasferita da qualche tempo nella vicina Montemarciano. A piangerla, oltre ai famigliari tutti, anche colleghe e colleghi della struttura assistenziale di Villa Adria, per i quali è stata sempre un esempio di altruismo, ma anche di enorme coraggio. La camera ardente si è svolta domenica alla Casa funeraria Pieroni di via Marconi a Falconara, prima dell’accompagno al cimitero dell’Ulivo di Fano. Moglie e madre fantastica, strappata prematuramente alla vita da quella tremenda malattia. "Non dimentico il tuo bel sorriso", il pensiero di un’amica di Katia. E in effetti nessuno potrà mai dimenticarlo.