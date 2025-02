Falconara, resa totale sul campo di Forlì

3

FALCONARA

0

Parziali: 25-17, 25-16, 25-14

QUERZOLI : Mariella 6, Kunda N. ne, Rondoni ne, Pirini 8, Bigarelli 17, Bendi ne, Bolognesi ne, Casamenti ne, Camerani 10, Berti (L), D’Orlando 9, Peripolli ne, Soglia 6, Pusceddu (L2) ne. All. Kunda

G. VOLLEY GAME T-TRADE GROUP FALCONARA: Mengoni 3, Magini, 7, Gucciardi , Silvestrelli 8, Ricci, Galdenzi 3, Greganti 2, Andreanelli 1, Ravellino J. (L). All. Persico.

Arbitri: Porti e Ferri.

Sabato amaro per Falconara che dopo due successi consecutivi si ferma a Forlì. La formazione di casa in poco più di un’ora supera un Falconara che approccia male. Forlì cinico e preciso al servizio non lascia scampo alla formazione marchigiana che fa fatica in tutti in tutti i set soffrendo molto la fisicità dei romagnoli. Ora la Volley Game non dovrà sbagliare il prossimo incontro, casalingo, contro gli abruzzesi del Montorio al Vomano. In palio punti salvezza.