Falconara schiaccia Riccione. Conquistato il primo posto

RICCIONE

Parziali: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19

GAME T-TRADE GROUP : Galdenzi 7, Recanatini, Gucciardi 6, Terranova 17, Mengoni, Ricci, Greganti, Magini 19, Silvestrelli 20, Andreanelli, Sabbatini, Ravellino (L1), Ausili 1, Ionna. All. Persico.

PRIME CLEANING RICCIONE: Conci 7, Mandoloni, Fabbri 3, Alessandri 1, Semprini, Ferraro D. (L1), Ferraro M. 10, Arcangeli 3, Leurini, De Rosa, Tosi 8, Vallese, Dishani, Rocchi 19. All. Botteghi.

Arbitri: Lasaracina e Valenti

Un’altra grande prova e altri tre punti per Falconara che stende anche Riccione, passando in quattro set.

Un successo in rimonta per la formazione marchigiana che cade in un primo set dove la partita viene sospesa per più di mezz’ora per l’infortunio patito dallo schiacciatore romagnolo Arcangeli sull’11-11.

Alla ripresa la maggiore determinazione della squadra ospite fa la differenza. Falconara soffre anche nella ripartenza del secondo parziale, poi il cambio in regia e un ritrovato servizio consentono ai padroni di casa di sprintare nel finale di set è chiuderlo per 25-19. Molto bello e più equilibrato il terzo set. Il muro e difesa e il contrattacco dei bianco verdi è più concreto nelle fasi delicate.

Falconara si porta in vantaggio nel conto dei set e spinta dal proprio pubblico manda in affanno la ricezione ospite nel quarto parziale chiudendo la sfida. I migliori della sfida Silvestrelli, Ravellino, Ferraro, Rocchi, Gucciardi, Mengoni. E così la formazione di Persico si gode il primo posto provvisorio in classifica con 7 punti, in attesa dei recuperi la prossima settimana tra Sabini-Rubicone, Forlì-Osimo e Riccione-San Severino Marche.