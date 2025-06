Falconara sfida Pescara per il titolo di calcio a cinque femminile

Quello slogan l’ha coniato proprio lei, Leticia Martin Cortes: "Le onde del mare non si fermano mai. Falconara nemmeno". Ed è un messaggio che ha accompagnato l’intera stagione dell’Okasa, giunta all’ultimo scoglio. Quello più tosto da aggirare, ma sul quale, seguendo una corrente o un’altra, i flutti s’infrangeranno.

"Abbiamo fatto bene in campo e non ci siamo fermate mai. Siamo in finale. Andiamo a giocare in una città dove si respira futsal e verranno tanti nostri tifosi da una realtà dove altrettanto si respira futsal. Faremo il massimo, siamo pronte. Speriamo in un risultato positivo". La carica di "Leti" arringa l’ambiente per la serata odierna. Alle 21, al Pala Giovanni Paolo II, Pescara e Falconara si giocheranno il titolo tricolore più importante del calcio a cinque femminile. Quello Scudetto che Falconara, tre annate sportive fa, ha vinto proprio contro le abruzzesi. Corsi e ricorsi storici tra due delle società regine d’Italia, che daranno vita ad una manifestazione attesissima.

Si è detto e ripetuto che da Falconara partiranno in almeno 400. E il presidente Marco Bramucci non nasconde questa emozione, in previsione del grande esodo: "Sarà una grande festa, uno show di falconaresi e degli appassionati del calcio a cinque marchigiano", anticipa. "Forse non sarà la trasferta numericamente più ampia della storia della città. C’è, infatti, un Panini Modena-Falconara di pallavolo, nell’anno 1988, che probabilmente è superiore. Ma è piacevole accostarsi ad un evento di quel genere". Poi il numero uno del club indica la via: "Non avremo nulla da perdere. Abbiamo già fatto tantissimo. Ma la cosa più bella, quella che fa venire i brividi è sapere che verranno a tifarci 400 persone. Che cosa dirò alle ragazze? Quello che ho detto sempre dall’inizio: ‘Divertitevi’".

Al palasport di Pescara arriveranno tre pullman di falconaresi, oltre alle auto private. Sarà la terza finale nella storia dell’Okasa Falconara. E per la terza volta l’avversario è lo stesso, pur avendo cambiato nome: il Pescara. Così come nel 2021, così come nel 2022 con lo Scudetto vinto. Ingresso gratuito. Alle 21 lo start. Per chi seguirà da casa, prevista la diretta su Sky Sport e in simulcast su You Tube. "La gente del 5 luglio 2023 (la data di ripartenza, ndr), parente stretta dei 26 fondatori del 31 agosto 1995, ha compiuto l’impresa. E adesso vuole andare a divertirsi", la carica del Falconara.

Giacomo Giampieri