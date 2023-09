Falconara Sport Day, mix di discipline da provare tra mattina e pomeriggio

Una giornata all’insegna dell’attività fisica, della salute e dei principi dello sport, come lo spirito di squadra, il rispetto dell’avversario, il fair play: sono gli ingredienti del Falconara Sport Day che verrà riproposto oggi per la settima edizione. L’iniziativa, nata nel 2014 da un’idea dell’associazione Futura per promuovere la pratica sportiva e prevenire l’abbandono dell’attività fisica, quest’anno si svolgerà dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tante le discipline presenti.