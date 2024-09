"Falconara sport day" per superare le barriere

La novità è stata preannunciata su queste colonne nei giorni scorsi. La ‘Nonni&Nipoti con famiglie e mondo paralimpico’ abbinata al ‘Falconara Sport Day’. Ma quali saranno i "contenuti" del grande "contenitore"? Sono già note alcune anticipazioni per la (doppia) grande manifestazione di domenica 8 settembre, quando i cittadini saranno invitati all’appuntamento (totale) con l’attività fisica, il divertimento e i principi dello sport, che ogni anno il Comune vuole valorizzare: lo spirito di squadra, il rispetto dell’avversario e il fair play. In primo piano, quest’anno, il concetto di sport come superamento delle barriere, fisiche e generazionali, prima di una cena di beneficenza organizzata dalla Pro loco Falconamare e Allegra Brigata, con l’intrattenimento musicale di B. Trio Pop. Lo Sport Day, nato nel 2014 dall’intuizione dell’associazione Futura, si svolgerà tra il parco Carletti e lo stadio Roccheggiani, dove saranno allestiti gli stand delle società sportive falconaresi e i campi per cimentarsi con le diverse discipline. Stand e impianti saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le discipline saranno atletica, arti marziali, basket, calcio, ginnastica ritmica, pallamano, pallavolo, parkour, pattinaggio, rugby, tennis. Dalle 16 sarà inoltre possibile iscriversi alla maratonina ludico motoria della Nonni&Nipoti, in un percorso di 1,8 chilometri tra stadio e parco, che scatterà alle 19.15. In chiusura la cena sotto le stelle. Il contributo minimo è di 10 euro ed è già possibile prenotare nei negozi Costantino, Nuova Casa Duemila, Caffè Saccaria (per la zona centro), Ottica Blue Vision (per la zona Galleria), Marzioni Aldesina e Pasticceria Tesoro (per la zona Castelferretti-Case Unrra) e Lory Boutique (zona Palombina Vecchia). Il ricavato sarà devoluto al Gruppo Amici per lo sport, che ogni anno contribuisce con le sue iniziative a raccogliere fondi per le associazioni di volontariato e per le strutture sanitarie del territorio.

gi. gia.