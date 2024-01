Falconara super, tris nella ripresa:. Verona si arrende

falconara

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Soldevilla, Elpidio, Isa Pereira, Boutimah; Tomassini, Praticò, Pesaresi, Pandolfi, Scoponi, Kubaszek, Ferrara. All. Domenichetti

AUDACE VERONA: Vittorelli, Pomposelli, Puttow, Zandonà, De Angelis; Gatti, Piccirillo, De Cao, Exana, Naiara, Romano, Biasiolo. All. Serandrei

Arbitri: Cini (Perugia), Rutolo (Chieti); crono: Cannizzaro (Ravenna)

Reti: 2’47’’ st Praticò (F), 7’13’’ aut. Pomposelli (F), 8’09’’ Elpidio (F)

Note – ammonite De Angelis (A), Exana (A)

Dirige l’orchestra capitan Ferrara, entrando in tutti i tre gol, e così lo Stilcasa Costruzioni Falconara fa sua una vittoria per nulla scontata contro un ottimo Audace Verona, che tiene per un tempo e poi lascia il campo alle locali. Finisce 3-0 al PalaBadiali, dopo una prima frazione bloccata e chiusa in perfetta parità. Inizia, dunque, nel migliore dei modi l’anno delle Citizens, che salgono a quota 26 in classifica, mantenendo la terza posizione della serie A femminile di calcio a cinque. A determinare il successo marchigiano, un secondo tempo convincente che si apre subito con la rete di Praticò. Ferrara sguscia sulla corsia di destra e serve la classe 2002 in area di rigore, che segna il facile tap-in. Il raddoppio è sempre nei piedi di Ferrara che calcia da posizione defilata e trova la deviazione-beffa di Pomposelli. Acquisito un rassicurante vantaggio la squadra di Domenichetti si diverte e, grazie alla solita genialata del capitano, porta Elpidio al pallonetto sotto porta davanti a Vittorelli per il 3-0 che chiude i conti. E ora sulla strada delle falchette la difficile trasferta contro il TikiTaka Francavilla, secondo. Un’occasione d’oro per accorciare e provare a salire ancora più su in graduatoria. Partita in programma domenica alle 18 in terra abruzzese.

Giacomo Giampieri