Falconara vuole i 5 milioni del bando opere

Prestiamo sempre la massima attenzione nell’individuazione di bandi e di opportunità di finanziamento extra, così da reperire risorse aggiuntive a beneficio della città e del territorio. Si tratta di un impegno concreto che conferma la capacità di programmazione e la volontà di intervenire in modo strutturale sulla sicurezza idrogeologica e sulla qualità urbana". È l’intervento dell’assessore al Bilancio Marco Giacanella, in seguito al Consiglio comunale di giovedì scorso – che si ricorderà, segnato da accesi scambi di battute tra maggioranza e opposizione – che ha approvato la modifica al Programma triennale delle opere pubbliche. "Un passaggio necessario per partecipare al bando previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025 – integra la maggioranza in un comunicato –. Il decreto consente ai Comuni sopra i 25mila abitanti di richiedere fino a 5 milioni di euro di contributi destinati a opere di messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici pubblici, con particolare attenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico causato anche da eventi atmosferici estremi". Per questo, ricorda ancora la maggioranza, "l’amministrazione ha individuato e candidato quattro progetti strategici, per un valore complessivo di 5 milioni di euro, che interesseranno l’intera città. Particolare attenzione sarà dedicata a Castelferretti, colpita dagli eventi alluvionali del settembre 2024. Gli altri interventi riguarderanno la regimentazione delle acque superficiali e l’aumento della permeabilità delle superfici pubbliche, con l’obiettivo di ridurre le portate in fognatura, ridurre gli allagamenti e accrescere la sicurezza contro gli effetti meteorologici estremi". Anche il sindaco Stefania Signorini interviene a riguardo: "Il cambiamento climatico non è una prospettiva futura, ma una realtà che stiamo vivendo: lo dimostrano le cronache degli ultimi anni, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e dannosi. Le alluvioni del settembre 2024 hanno colpito duramente il nostro territorio e ci ricordano ogni giorno quanto sia necessario intervenire con opere strutturali di prevenzione e sicurezza. Partecipare a questo bando significa dare una risposta concreta, reperendo risorse straordinarie che ci consentano di proteggere la città e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La nostra amministrazione dimostra così attenzione e capacità di cogliere ogni opportunità utile al futuro di Falconara".