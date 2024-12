Falconatale, è tutto pronto: il programma

Le lancette dell’orologio sono già tarate sulle 17 di domani. Quando la città si tufferà nell’atmosfera del Falconatale 2024, grazie all’accensione dell’albero in piazza Mazzini e uno show che promette di strabiliare i partecipanti in un turbinio di luci, suoni e acrobazie. Ci sarà, a dire il vero, anche un’anticipazione golosa. Perché a partire dalle 10, l’isola pedonale di via Bixio si trasformerà nella strada delle ‘Delizie dei maestri pasticceri’, con la possibilità di assaggiare e acquistare panettoni, torroni, pandori e tante specialità tipiche delle pasticcerie di Falconara, Ancona, Jesi, Montemarciano e Senigallia. Tra le attività presenti, l’Arnia del Cuciniere, La Mou Dolce Lab, Tesoro, Cocco Verde, La Delizia, Con Amore Lab, Pasticceria Galilei, Foligni, La Golosa, Pandefrà, Dolcevita, La Bottega Artigiana, panificio C’era una volta’, Cibolab Bontà delle Marche, Enoteca dell’Angolo ed Enoteca My Wine. Stand aperti fino alle 19.

Sempre in centro, alle 16, aprirà il Villaggio di Babbo Natale, all’interno della sala ex Mercato di via Bixio con giochi, laboratori e animazioni per i più piccoli. Nel locale accanto troverà posto la casa di Santa Claus per consegnare le letterine. Main event a metà pomeriggio, quando il grande albero in piazza, e così le luminarie allestite a Falconara, inizieranno a brillare. Seguirà lo spettacolo di Sway Pole Flowers, una performance di colori, effetti scenografici e neve. Al centro della piazza sorgeranno due grandissimi ‘fiori d’inverno’ e tra i petali ci danzeranno acrobati di fama internazionale. Lo spettacolo sarà curato da Alcmena Multimedia Show, che porterà a Falconara le scenografie e gli acrobati del partner Elementz Art, protagonisti di esibizioni nel mondo.

Gran cerimoniere il sindaco Stefania Signorini, in un pomeriggio condotto dal giornalista di èTV Marche Maurizio Socci. "Sarà un Natale diffuso – ha anticipato ieri il sindaco Signorini, presentando il cartellone natalizio durante il Buongiorno èTV – che offrirà tante attrazioni in particolare ai bambini. In centro a Falconara tutti i fine settimana troveranno laboratori e attrazioni e dal prossimo weekend ci saranno animazioni, giochi e neve artificiale anche a Castelferretti, dove la comunità vuole risollevarsi dopo l’alluvione di settembre. Un appuntamento con i bambini, con un grande villaggio di Natale, è previsto a Palombina. Sarà l’occasione per vivere il territorio, riappropriarsi dei luoghi della città e ritrovarsi come comunità". Quasi tutto pronto: Falconatale sia.