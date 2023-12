Falconatale ora entra nel vivo: oggi l’iniziativa della Croce Gialla

Ultimi giorni prima della festa più "dolce" dell’anno e così il cartellone del Falconatale 2023 entra nel vivo. Oggi, dalle 16 alle 19, l’iniziativa Babbo Natale solidale a cura della Croce Gialla di Falconara. In occasione dei suoi primi 40 anni, l’associazione "ha invitato" Santa Claus a Falconara, che porterà con sé i suoi fedeli aiutanti nella casetta allestita in piazza Mazzini, riceverà le ultime letterine dei bambini e farà con loro una foto. Sempre nel cuore del centro sarà aperto il bosco incantato. Da piazza Mazzini a piazza Garibaldi, invece, dalle 17.30 alle 19 è in programma Artemusichords, con canti gospel e pop per le vie del centro. Il coro sarà diretto da Silvia Ridolfi dell’Istituto musicale Marini.

Dunque, dalle 10 del giorno di Natale, aprirà il presepe meccanico alle Grotte del Castello di Falconara Alta. Resterà aperto fino alle 12 e dalle 15 alle 19.30. Dal 26 dicembre al 12 gennaio, invece, sarà visitabile tutti i giorni, orario 10-12 e 15.30-19.30. Dal 13 al 21 gennaio apertura solo sabato e domenica con orario 15.30-19.30. A Santo Stefano, martedì, è in programma il tradizionale concerto di Natale al PalaLiuti di Castelferretti, dalle 17.30 alle 20. Castelferretti che, mercoledì, accoglierà anche all’auditorium Fallaci (ore 21) il ‘Nessun fuori’, concerto delle band della scuola di musica Persichetti. Info e biglietti: 339.1265939.

Giovedì 28, sempre all’auditorium, verrà riproposto alle 21 il ‘Give peace a chance – musica e amore’, concerto di Veronica Key & Christmas Singers con ingresso libero. Informazione di servizio, ugualmente legata alle imminenti festività natalizie: l’ufficio verbali della Polizia locale non riceverà al pubblico nella giornata odierna, quelle del 2 e 3 gennaio. Rimarrà ugualmente in funzione il numero verde per ricevere informazioni 800 649 464 o, per urgenze, si potrà contattare la Centrale operativa allo 071.9160111.