"Falconatale" si accende tra show, luminarie e gusto

Attesa finita: oggi s’inaugura il Falconatale 2023, il cartellone natalizio che animerà il territorio fino al 7 gennaio con attrazioni inedite, installazioni luminose, un bosco incantato realizzato da artiste dell’artigianato e, accanto a grandi novità assolute, tanti appuntamenti con la tradizione, dai presepi alla casetta di Babbo Natale, dai concerti gospel ai cori dei bambini, per concludere con la ‘vera’ casa della Befana a Castelferretti. Un programma realizzato con il contributo dei commercianti del territorio e il supporto della Pro loco Falconamare, che hanno finanziato l’allestimento delle luminarie e parteciperanno alla realizzazione delle principali attrazioni del Natale. Gli stand della Falconamare, ogni weekend e nei festivi, saranno inoltre in piazza Mazzini. "Vogliamo rivolgere un ringraziamento alla Falconamare e ai commercianti - dicono il sindaco Stefania Signorini e l’assessore al Commercio Ilenia Orologio - che sono sempre presenti e che, oltre a contribuire alle iniziative, hanno deciso di rimanere aperti la domenica e nei festivi in concomitanza con gli appuntamenti del cartellone natalizio". "Collaboriamo volentieri – la voce dei commercianti - per far sì che il nostro territorio, grazie a manifestazioni, attrazioni e allestimenti sia più accogliente che mai e torni a essere un punto di riferimento non solo per i falconaresi". Oggi alle 17 l’accensione dell’albero e lo show in piazza Mazzini, che prevederà un’esibizione di acrobatic moon ed evoluzioni di colori e neve. In contemporanea aprirà il bosco incantato, mentre i maestri pasticceri renderanno golosa via Bixio e la sua isola pedonale. Saranno attivati anche gli alberi e le luminarie in tutta la città.