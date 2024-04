"Falle nella sicurezza del personale". Corinaldo, ma i reati sono prescritti

Arriva la prescrizione per i reati – si tratta di contravvenzioni punibili con l’ammenda –, di cui soci, amministratore unico e gestore di fatto della società Magic srl, che gestiva la discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, dovevano rispondere in merito alla strage avvenuta nel locale nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, quando morirono nella calca cinque minorenni e una mamma. In quattro – Francesco Bartozzi, 35enne di Montemarciano (amministratore unico della Magic srl), Carlantonio Capone, 36enne, pesarese (socio), Quinto Cecchini, 68enne, di Corinaldo (socio anche lui), e Marco Cecchini, 36 anni, senigalliese (tuttofare e gestore di fatto) – erano finiti a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello per le falle sulla sicurezza relativa alla gestione dei dipendenti ed emerse con una serie di controlli postumi avviati con l’indagine per la strage. Un procedimento diverso da quello relativo alla sicurezza del locale e alle procedure che hanno portato a rilasciare i permessi di pubblico spettacolo e per il quale in due hanno già concluso con un abbreviato la propria posizione (dj Marco Cecchini a cinque anni e un mese e Capone a quattro anni e 2 mesi) e un terzo con un patteggiamento (Bartozzi a 2 anni e 8 mesi) ad aprile del 2022. Rimane pendente soltanto la posizione di Quinto Cecchini, che ha il processo ordinario ancora in corso al tribunale dorico (non aveva scelto di essere processato con i riti alternativi), insieme ad altri sette imputati, compresa la commissione di vigilanza, ai quali sono contestati l’omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Qui si arriverà a sentenza a maggio. Nel dettaglio della sicurezza dei dipendenti, la Procura contestava ai quattro di non avere avvisato i lavoratori circa le misure e i comportamenti da tenere in caso di pericolo grave e immediato, di non avere dato istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato potessero cessare la loro attività o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Soltanto tre di loro, Bartozzi, Capone e Quinto Cecchini, la pubblica accusa riteneva responsabili di avere omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori dipendenti, sia in termini di sicurezza che di salute. La giudice ha dovuto pronunciarsi con un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Per quegli aspetti, quindi, non ci saranno né condanne, né assoluzioni.