Fallisce il colpo nella villa: messi in fuga dai proprietari

Tentano il furto in un’abitazione in via di ristrutturazione, ma i proprietari sono in casa e i ladri scappano a piedi nei campi. Ignoti hanno preso di mira la scorsa notte un’abitazione nella prima periferia della città: si tratta di un casale in fase di ristrutturazione a Sant’Angelo, dove in una parte, spicca anche un cartello vendesi. I malviventi, probabilmente dopo un’attività di osservazione, hanno deciso di ripulire l’abitazione pensando che, visti i lavori, non ci fosse nessuno. È così che i proprietari, allertati dal cane, si sono avvicinati alla finestra e hanno visto due persone che armeggiavano vicino al portone d’ingresso, probabilmente inconsapevoli che sul retro le finestre erano aperte per via del lavori. La coppia, che si trovava sola in casa in quanto i figli erano usciti, ha acceso la luce e i malviventi, per il timore di essere stati scoperti sono scappati perdendosi nel buio delle campagne. I proprietari, dal proprio profilo Facebook hanno invitato a tenere alta l’attenzione: "Io e mia moglie eravamo in casa che stavamo guardando la televisione – scrive la vittima nel post – quando il cane ha iniziato ad abbaiare ci siamo affacciati e abbiamo notato due persone con il cappuccio in testa che scappavano. In casa abbiamo i lavori, forse pensavano che non ci fosse nessuno". I ladri avevano forse preso di mira alcuni macchinari o attrezzature della ditta: "Stiamo sistemando e dal retro della casa si entra senza difficoltà – prosegue il proprietario – difficile pensare che credevano avessimo all’interno oggetti di valore in questo momento, forse puntavano a delle attrezzature della ditta nel nostro giardino".

I topi d’appartamento sono tornati in azione, una settimana fa hanno messo a segno un colpo in un appartamento del Vivere Verde, prima ancora avevano preso di mira alcune abitazioni di Ciarnin: per entrare avevano forzato la porta o utilizzato una finestra lasciata incautamente aperta. Proseguono anche i furti di biciclette: negli ultimi giorni sono state rubate alcune biciclette tradizionali, tutte lasciate regolarmente legate con la catena. I malviventi hanno preso di mira non solo le biciclette lasciate in sosta in strada ma anche quelle sotto androni dei palazzi o nei garage.