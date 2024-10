"Fallito il tentativo di creare un caso politico"

Taglio degli alberi alle Terrazze di Portonovo, la maggioranza fa quadrato dopo la Commissione (chiesta e ottenuta) di ieri: "Tutto è stato effettuato correttamente nel rispetto dell’ambiente e delle competenze dei vari attori coinvolti". Così le liste Fratelli d’Italia, Ancona Protagonista, Lega, Forza Italia, Ripartiamo Dai Giovani, Civitas-Civici e Rinasci Ancona, in una nota congiunta. "È pervenuta al Comune una richiesta di occupazione del suolo pubblico per girare alcune scene di un film, che il Comune ha accolto accordando anche il patrocinio: riteniamo che questo vada a beneficio dell’immagine e della promozione turistica della città. La competenza dell’amministrazione comunale è finita qui, ricadendo questa zona all’interno del Parco – proseguono –. Anche il caso dell’abbattimento dei lecci è stato chiarito dai vertici dell’Ente Parco presenti: nessuno scempio ambientale". Il Parco avrebbe dato "l’assenso all’abbattimento in quanto si trattava di alberi in una zona già attenzionata sia per il totale degrado che per il cattivo stato degli stessi. Inoltre il soggetto richiedente si è impegnato alla ripiantumazione di un numero doppio di piante, alla manutenzione dei muretti di contenimento presenti, alla manutenzione delle staccionate, alla sostituzione dei fatiscenti giochi per bambini". In Commissione è stata ribadita la richiesta al privato di "una garanzia fidejussoria", nel caso "di inadempienza l’effettuazione dei lavori". La replica all’opposizione: "Il tentativo di creare un caso politico è fallito miseramente".