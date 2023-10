Falsa partenza per Orzinuovi a Basket: ma non è tutto da buttare

L’impatto di Orzinuovi nel suo ritorno in A2 è stato agrodolce.

In effetti la squadra di coach Zanchi è stata sconfitta nella trasferta inaugurale sul parquet di un’aspirante grande come Trieste, ma, al di là dell’80-75 conclusivo, la formazione biancazzurra ha tenuto testa dall’inizio alla fine agli ambiziosi alabardati.

A Trieste Orzinuovi non solo ha fatto vedere grande compattezza e tanta voglia di lottare senza mai mollare, ma è riuscita a praticare un gioco incisivo ed efficace, con elementi come Bertini, Zugno, Brown e capitan Gasparin che hanno trasferito sul campo le qualità che possono guidare il cammino desiderato dai biancazzurri, un percorso che deve cominciare nell’esordio casalingo che domenica 8 (alle 18) porterà al PalaBertocchi un cliente temibile come Cividale, un ostacolo che l’Orzinuovi vista al PalaTrieste può e deve superare.

Lu.Ma.