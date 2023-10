Falsi carabinieri telefonano nelle case per poi entrare in azione

"Salve, sono il maresciallo tal dei tali, chiamo dalla caserma di Santa Maria Nuova, la chiamo per sapere se nella notte tra domenica e lunedì abbia sentito dei rumori nella zona in cui abita".

Così la voce al telefono, ma si tratta in realtà di un tentativo di truffa. Diverse, almeno tre le telefonate analoghe arrivate nelle case di Santa Maria Nuova tra venerdì e sabato. Si tratterebbe di malintenzionati che cercano di capire abitudini, luoghi ed orari specie di persone anziane per poi entrare in azione in un secondo momento.

"Mio padre ha risposto al telefono – racconta un signore – e all’altro capo c’era un uomo che diceva di essere un carabiniere di Santa Maria Nuova e che mia madre aveva avuto un incidente. Cosa non vera. Per fortuna lui non ci è caduto e ha chiuso la telefonata".

Qualcuno invece sarebbe caduto nella trappola. La raccomandazione è sempre quella di avvertire le forze dell’ordine in caso di telefonate sospette.