Falso addetto idrico: ruba oro a un’anziana

Si presenta vestito di tutto punto come addetto del servizio idrico con tanto di cartellino dicendo che in zona c’è un grosso guasto che rende l’acqua non potabile e persino dannosa. In realtà è un truffatore che abilmente riesce ad infiltrarsi nelle abitazioni degli anziani.

Almeno due i casi registrati negli ultimi giorni a Marzocca. In almeno un caso il truffatore è riuscito a farsi consegnare da un’anziana tutto l’oro che nascondeva in casa.

Il falso addetto alla manutenzione del sistema idrico dopo aver bussato cerca di andare ad un rubinetto che, come per magia, inizia a far uscire acqua rosso marrone.

"Vede? Questa sostanza marrone è corrosiva. Se ha l’oro in casa glie lo rovina tutto. Me lo dia che lo mettiamo al sicuro" le sue parole prima di dileguarsi con il bottino consegnato dalla stessa donna. Almeno un’anziana vittima del raggiro, in stato confusionale, ha seguito i consigli dell’uomo che potrebbe aver spruzzato una sostanza in grado di rallentare i riflessi e confondere appunto. Sulle truffe, tentate e messe a segno indagano le forze dell’ordine che raccomandano la massima attenzione specie agli anziani e ai loro familiari.