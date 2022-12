Falso contratto per luce e gas: denunciati

Con l’inganno erano riusciti a far sottoscrivere un contratto fittizio per cambiare la fornitura di luce e gas ad un anziano, ma i due falsi procacciatori d’affari sono stati smascherati dalla Polizia locale di Falconara e denunciati all’autorità competente per tentata truffa. La loro azione criminale, comunque, non era andata a buon fine perché l’azienda erogatrice aveva bloccato tale proposta trasmessa dai due. L’attività investigativa aveva avuto luogo in seguito ad un episodio del 27 settembre scorso, quando gli agenti del Comando falconarese erano stati chiamati dalla vittima e da alcuni condomini che risiedono nello stesso palazzo. L’uomo, infatti, aveva riferito di essere stato convinto a firmare un nuovo contratto di luce e gas dai procacciatori d’affari operanti per una nota compagnia elettrica nazionale. Ma non convinto dai modi di fare dei soggetti, cui aveva consentito di entrare in casa, si era rivolto agli agenti per essere sicuro che non gli fossero stati estorti atti di consenso in modo fraudolento. La pattuglia era riuscita a intercettare e identificare le persone indicate dall’anziano. E sulla base della querela sporta dalla vittima, presentata pochi giorni dopo, gli operatori della Polizia locale avevano avviato le verifiche sulla genuinità della proposta commerciale. Al termine delle indagini, portate avanti anche grazie alla piena collaborazione dell’azienda erogatrice e di quella per cui lavoravano i procacciatori (risultate totalmente estranee ai fatti), era stato appurato che nonostante il ripensamento dell’utente le proposte erano state inviate dai due venditori per la conclusione del contratto. Eppure i due furbetti, di fronte all’anziano, avevano stracciato un modulo appena firmato rassicurandolo del fatto che la proposta di cambiamento appena sottoscritta fosse stata bloccata. È stato comunque possibile evitare la stipula definitiva grazie alla querela presentata con tempestività e alle tutele per il ripensamento offerte oggi dalla legge. La Polizia locale di Falconara, visto l’accaduto e in considerazione di segnalazioni frequenti di falsi venditori che cercano di raggirare gli anziani arrivate negli ultimi mesi, invita la popolazione a fare attenzione ai soggetti cui si permette l’accesso nell’abitazione. "In ogni caso – scrivono dal Comando di Palazzo Bianchi - è buona norma diffidare da chi si presenta alla porta soprattutto di persone anziane, spesso sole, cercando di far loro sottoscrivere contratti o, ancora peggio, chiedendogli denaro per parenti in difficoltà. Va ricordato infatti che nessun incaricato di enti o aziende, funzionario Inps, Inpdap, può costringere alcuno a sottoscrivere contratti né tantomeno può chiedere soldi in contanti o gioielli".

g.g.