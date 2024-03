"Famelab", il talent show della scienza. Ecco le tre giovani ricercatrici sul podio

Si è svolta presso il Faculty Club dell’Università Politecnica delle Marche, la dodicesima edizione di FameLab Ancona 2024, la competizione internazionale per giovani ricercatori e ricercatrici scientifici con il talento della comunicazione. All’Univpm si sono sfidati 7 giovani ricercatrici e ricercatori raccontando, in soli 3 minuti, uno studio o un particolare tema scientifico a loro caro. Francesca Pia Villani ha parlato di intelligenza artificiale e dei pregiudizi legati alla questione di genere, Silvia Pagnoscin ha raccontato la vita su Marte in relazione alla Terra e poi si è concentrata sull’importanza dello studio dei mari, mentre Vincenzo Tosco ha trattato il tema della cura orale legandolo alla tecnologia virtuale; Olga Strogovets ha parlato di tumore, dell’importanza della prevenzione nelle abitudini quotidiane e nei luoghi di lavoro. Di collutori naturali si è occupata Flavia Vitiello, mentre Laura Cacioppa si occupata di tecniche per sopperire alla coagulazione sanguigna ed infine Angelica Sardini ha parlato di controllo qualità aziendale. Ecco i premiati: al terzo posto Olga Strogovets, al secondo posto Flavia Vitiello e al primo posto Silvia Pagnoscin che si è aggiudicata anche il premio del pubblico.