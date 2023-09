Famiglia di cinghiali alla raffineria Api

Branco di cinghiali alla raffineria Api di Falconara: il video diventa virale sui social. A diffonderlo, tramite il gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara Marittima’ è Susanna Bucci. La ripresa, effettuata dall’auto, mostra un nutrito gruppo di ungulati a passeggio per la rotonda nei pressi della raffineria. Nei vari frame del video, girato nel fine settimana appena trascorso, si vedono chiaramente diversi cuccioli e due esemplari più grossi, forse i genitori. Saranno stati almeno una decina, sotto i pali della luce, vicino alla statale. La vettura, costretta a fermarsi, ha i fari puntati su un piccolo cinghiale che attraversa (quasi impaurito) la strada per dirigersi verso il guardrail. Centinaia i like e i commenti al post, a metà tra l’ilarità e l’indignazione. Qualcuno fa notare che i cinghiali "stavano andando a fare spesa all’Eurospin (il supermercato che si trova a pochi metri, ndr)", mentre il signor Claudio riprende il leitmotiv di qualche anno fa, legato alla Capitale: "Colpa della Raggi che li ha mandati nelle Marche". Daniele scrive che il branco era lì per fare "un presidio anti raffineria", mentre la signora Daniela ammette di averli visti anche lo scorso weekend: "C’erano anche sabato sera – il suo messaggio – erano tanto carini, i cuccioli dietro molto più educati di tanti che conosco". Dai commenti degli utenti e da quanto sostengono i residenti, pare non sia la prima volta che i cinghiali – almeno 12 – girano da quelle parti. "Io ero la macchina davanti e sono passato. Poi, ho rigirato per fare qualche video, non è la prima volta che li vedo, anche di pomeriggio li ho visti in via delle Caserme e in via Fiume. È una famiglia che vive in quel raggio". Silvia si chiede se in mezzo a quei cinghiali ci siano anche dei lupi. Certo è che non è la prima volta che la provincia anconetana è interessata da simili avvistamenti. Due settimane fa, un lupo a Numana, l’altro giorno un cinghiale ad Ancona, verso Vallemiano.

Nicolò Moricci