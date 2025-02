Famiglia in fuga dall’inferno di Goma: "Ribelli in città, siamo vivi per miracolo"

"Siamo vivi per miracolo. A Goma ora, può succedere davvero di tutto". Se c’è un inferno in terra, tra i tanti luoghi del mondo in fiamme, in questo momento si chiama Congo, per la precisione la parte est del Paese, assaltato la scorsa settimana dai ribelli M23 che hanno preso una delle più importanti città congolesi, Goma. E da Goma è riuscita a scappare una famiglia di falconaresi: la mamma Laura, che lavora come infermiera specializzata all’ospedale Salesi, e il papà Wanny, musicista congolese noto come Wanny S-king, oltre ai due piccoli della coppia. Erano andati a trovare i nonni paterni. Laura è anche una cooperante umanitaria e Wanny cerca di suonare, anche se in Italia non è semplice, e lavora nell’edilizia. In Congo gestisce un’associazione per togliere i bimbi dalla strada attraverso la musica. Una piccola speranza in una terra devastata da anni, dal tristemente noto genocidio del Rwanda, nel 1994. Quasi un milione di persone persero la vita in un modo spaventoso, in pochissimo tempo, nell’indifferenza dell’Occidente. Trent’anni dopo, siamo punto e a capo.

Wanny, domanda di rito: come state? "Siamo al sicuro, siamo a Falconara e siamo felicissimi di questo. Per due giorni non ho potuto dare notizie a Laura che era appena tornata in Italia, quando l’M23 ha iniziato a entrare nei villaggi più a Est. Io sono rimasto a Goma, che nel frattempo era nelle mani dei ribelli".

Il Congo non è un posto tranquillo da tanti anni. Quando ha capito che stavolta stava accadendo qualcosa di veramente grave? "Quando ho sentito che avevano preso Sake, a circa 20 chilometri da Goma. Erano davvero vicini. Ma in città eravamo ancora abbastanza tranquilli, c’erano le Nazioni Unite, non potevano attaccare con tutte le forze di pace internazionali che erano lì proprio a proteggere la città. E invece non è bastato. L’hanno presa in una domenica".

Se la sente di raccontare quello che ha visto in quelle 48 ore? "La nostra casa a Goma è in pieno centro, i ribelli l’hanno attraversato perché volevano prendere la radio e l’aeroporto. Mi sono chiuso dentro, sbarrando porte e finestre. Dall’esterno arrivavano esplosioni continue, di armi, bombe e violenze varie. Poi ho saputo che avevano aperto un varco al confine con il Rwanda per i dipendenti della Banca Mondiale e per altri stranieri, ho preso il pc e sono corso fuori. Ho lasciato indietro perfino al chitarra. I miei documenti erano in ordine, avevo il passaporto, il permesso di soggiorno e anche la carta d’dentità italiana e mi hanno lasciato passare come se fossi straniero".

Lei ha molti fan tra i giovani e una compagna occidentale: cosa rischiava a stare lì? "Che finissi a fare da ’testimonial’ per i ribelli. Ci hanno provato, sono venuti diverse volte a cercarmi quando hanno visto che in strada i ragazzini mi riconoscevano. Non era più il caso di stare in Congo".

Sembra un racconto del 1994, quando le forze internazionali abbandonarono la popolazione al proprio destino. Nulla è cambiato dopo 30 anni? "Purtroppo no, anzi forse è pure peggio. Io le violenze del 1994 me le ricordo bene, ho perso un fratellino. Aveva 3 settimane di vita. Noi eravamo scappati, non è sopravvissuto a una situazione del genere".

Lei in gestisce un’associazione per togliere dalla strada i bambini grazie alla musica. Com’è la situazione? "Purtroppo è tutto fermo ora. E sinceramente non so quando si potra riprendere".

Nelle sue canzoni lei si impegna politicamente contro lo stato delle cose in Congo. Alla luce di tutto questo, crede ancora che la musica possa cambiare qualcosa? "Certo. Se c’è qualcosa che può cambiare le cose, lì, è proprio la musica. Attraverso le canzoni la gente ti ascolta perché in Africa la musica è ovunque. Vale la pena continuare a lottare".

E ora che farete? "Per adesso ci godiamo il fatto si essere insieme e al sicuro. Poi vorrei continuare con la mia musica e rimettermi a lavorare, facendo quello che trovo".

Non le manca il palco, la sala prove, la sua chitarra quando lavora in cantiere? "Tanto, ma la vita non sempre ti permette di mettere in pratica il tuo talento. È una grande ingiustizia. Ma arrendersi, quello mai".

Eleonora Grossi