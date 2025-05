Famiglia, tre giorni di grandi eventi. Associazioni con la mamma nel cuore

Tre giorni per celebrare l’importanza della famiglia, in compagnia di decine di associazioni protagoniste di un ‘cartellone’ ricco di eventi. Da giovedì 15 (‘Giornata internazionale della famiglia’) a domenica 18 la seconda edizione del ‘Festival della Famiglia’ proporrà momenti di riflessione e svago, anche se il programma sarà idealmente aperto sabato 10 (ore 17), Festa della Mamma, da un giro in 4 tappe (dal Passetto a piazza della Repubblica, toccando le piazze Cavour e Roma) insieme alla Banda dei Mammoni (Marco Moglie, giornalista e conduttore, Augusto Celsi, tenore e Semou Diagne, miss Mamma d’Italia). A ogni tappa Celsi canterà la celebre ‘Mamma’. Dopo la presentazione del libro "Per la vita 55-118-122-41’ di Michele Cesari, mercoledì 14 (ore 17.30) al centro Papa Giovanni XXIII, si entrerà nel vivo del programma il giorno dopo (ore 17.45) alla Mole con il convegno ‘Connessi ma soli? Le famiglie di fronte alle sfide dell’era digitale’, al quale interverranno i dottori Lorenzo Lattanzi e Matteo Papantuono. Alle ore 20.30 l’Auditorium ospiterà il concerto curato dall’Associazione Zona Musica, con tre band di età differenti e un ensemble di sax formato da giovani e affiatati musicisti. Nei pomeriggi dal 16 al 18 il festival proseguirà al Parco della Cittadella, trasformato in un grande parco giochi per i più piccoli, ma non solo, tra spazi ludici e sportivi, laboratori, animazione e tante iniziative divertenti. Tra le associazioni presenti, le Patronesse del Salesi, la Fondazione Salesi, che proporrà attività ludico-creative e anche la pet therapy con i cani, la Uisp, con giochi tradizionali capaci di affascinare grandi e piccoli, l’Unicef, con laboratori e giochi ‘di una volta’. Tra gli eventi più attesi ci sono il concerto dei Cartoonici, band veronese che interpreta le più famose sigle dei cartoni animati (sabato alle ore 20.30) e la rievocazione storica organizzata dall’Associazione Quam Pulchra Es e dall’Accademia di Oplologia e Militaria (domenica alle ore 16). Saranno fatti rivivere momenti decisivi della storia di Ancona, come l’assedio del Barbarossa e l’atto eroico di Stamira, e sarà mostrato come si viveva una volta, tra giochi, duelli, musiche e danze. L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessore Orlanda Latini e dal consigliere regionale Marco Ausili, primo firmatario della nuova legge regionale sulla famiglia, al centro di un importante convegno (‘La rinascita della famiglia’) sabato 24 al Ridotto delle Muse.

r. m.