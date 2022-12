Famiglie colpite dall’alluvione, il grazie che arriva dalla Caritas

"A nome della Caritas e mio personale, esprimo il vivo ringraziamento per il contributo che ci avete voluto destinare come sostegno alle famiglie colpite dall’alluvione del settembre 2022. Il gesto denota una sensibilità d’animo non comune nei confronti delle persone più bisognose". Così il direttore della Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica don Marco Strona, alla presenza del vice direttore, Gian Luigi Farneti e della referente Caritas Diocesana di Cerreto, Elisabetta Re, ha salutato il presidente del Rotary Doriano Tabocchini e la past president, Patrizia Salari, alla cerimonia di consegna dei 12 "buoni-spesa" acquisitati presso un supermercato di Cerreto e destinati a 12 famiglie dello stesso paese a sottolineare lo stretto legame del Rotary con il territorio e la popolazione. I buoni per l’acquisto di generi, per un totale di 2mila euro verranno distribuiti, in occasione delle festività, alle 12 famiglie di Cerreto d’Esi le cui abitazioni sono state dichiarate inaccessibili da parte del Comune a seguito dell’alluvione del 1516 settembre 2022. "Il Signore che non lascia senza ricompensa chi dona solo un bicchiere d’acqua in Suo nome, ricolmi i vostri cuori di ogni bene" ha concluso don Marco Strona.