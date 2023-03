Famiglie in crisi: 100 mila euro

L’emergenza bollette non è affatto terminata e il Comune di Osimo cerca di dare una mano a chi è in difficoltà. Sarà riproposto il bando per i contributi alle spese delle utenze domestiche sostenute dalle famiglie osimane. Anche per il 2023 il municipio emetterà un avviso con 100mila euro che saranno suddivisi tra chi parteciperà al bando. Priorità sarà data a coloro che non sono riusciti ad ottenere il contributo con l’avviso dello scorso anno. Per legge non si potrà utilizzare la stessa graduatoria ma sarà necessario rifare la procedura, importante comunque per riuscire ad allargare la platea dei beneficiari. Tante aziende e altrettante famiglie hanno chiesto aiuto al Comune in questi tempi difficili, tempi in cui il caro bollette incide fortissimo. A oggi l’amministrazione comunale ha cercato di dare una mano emettendo un bando per ottenere un contributo a fondo perduto indirizzato alle piccole e micro imprese, tutte quelle appartenenti ai settori commercio, artigianato (massimo 15 dipendenti), turismo, servizi alla persona, agricoltura e pubblici esercizi. In 140 ne stanno beneficiando. Su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni, l’Amministrazione comunale sta sostenendo le famiglie nell’affrontare il periodo difficile caratterizzato dagli aumenti del costo della vita. Concessi contributi per il pagamento dei canoni di affitto dell’abitazione principale e delle utenze domestiche. Sono quasi 300 i nuclei "accontentati". Il Comune stesso ha dovuto sostenere maggiori costi per i consumi energetici nel 2022, quantificati in quasi 400mila euro, ma nonostante ciò nel bilancio di previsione 2023, che la giunta comunale ha approvato e che andrà al voto in consiglio entro inizio aprile, non sono previsti aumenti di imposte e tariffe per i servizi a domanda individuale.