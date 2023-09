"Famiglie in difficoltà. Un fondo per aiutarle"

"Un fondo da destinare al caro-bollette e all’acquisto di beni di prima necessità per sostenere e aiutare le fasce medio basse della nostra popolazione". È la proposta del consigliere comunale Pino Pariano. Si tratta di "un fondo per dare risposte concrete e immediate a tutti coloro che vivono con grande preoccupazione la fase di innalzamento dei prezzi e dei servizi primari, schiacciati dal costo della vita in costante aumento". "C’è tutta una fascia media di popolazione fabrianese che sta progressivamente erodendo le proprie riserve di risparmio a causa del caro vita – spiega Pariano –. Famiglie che fino a pochi anni fa riuscivano a condurre una vita dignitosa e che oggi si trovano a fare i conti con un potere di acquisto sempre più ridotto. Accanto a loro si aggiungono coloro che già vivevano in situazioni di povertà e che oggi hanno ulteriormente peggiorato la propria condizione, facendo grande fatica a essere reinseriti nel mondo del lavoro. Questa è l’urgenza più grande che ogni amministrazione comunale di buon senso deve, immediatamente, affrontare. Il Comune non ha risorse illimitate, ma, attraverso una buona gestione dei conti, deve impegnarsi".