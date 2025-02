"Family Concert" con solista Alberto. Cartuccia Cingolani

La rassegna ‘Senigallia Concerti’ oggi dedica un evento alle famiglie. Stamattina (ore 11, info 0717930842) al Teatro La Fenice è previsto infatti il ‘Family Concert’, che avrà come protagonisti molti talenti ‘in erba’. Sul palco salirà l’Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus diretta da Alessandro Marra.

Solista sarà l’enfant prodige Alberto Cartuccia Cingolani. Nato a Macerata nel 2017, Alberto ha iniziato a tre anni lo studio del pianoforte, e già nel 2021 partecipava a importanti concorsi. Finora ha collezionato 70 primi premi in competizioni internazionali, tra i quali Piano Talents Milano, WPTA Madrid, London Classical Music Competition, Musik Festival Vienna e International Music Festival Parigi, con riscontri anche sulla stampa. Ha partecipato a trasmissioni televisive, a importanti eventi (Conservatorio di Milano, Conservatorio di Madrid, Mozarthaus di Vienna, Parco Archeologico di Pompei) e a festival internazionali. Nel 2023 ha ricevuto il ‘Premio Musica’ del XXI Premio Giuseppe Sciacca della Pontificia Università Urbaniana in Vaticano, e l’anno scorso il premio ‘Chiave di violino’ dall’Associazione Marchigiano dell’anno. Con lui ci saranno anche Niccolò Giacomucci, pianoforte, Maria Olimpia Renna, soprano, Marco Santo Mancuso, tenore e l’Ensemble Vocale Dorico con Claudia Carletti, direttore.

Il concerto è una importante opportunità di ascolto per i giovani, gli studenti, le famiglie e per tutti gli amanti della buona musica. In programma, tra gli altri, ci sono capolavori di Bach, Mozart, Haydn, Puccini e Lehar. ‘Senigallia Concerti’ è organizzata dal Comune insieme all’Associazione Culturale Lemuse, con Federico Mondelci come direttore artistico.