Fanfulla un punto può bastare, ma c’è ancora da lavorare

Ad Acquaviva di San Marino finisce uno a uno il recupero della prima giornata del campionato di serie D girone D tra i padroni di casa del Victor San Marino e il Fanfulla.

La formazione bianconera in questa lunghissima trasferta contro una neopromossa del massimo campionato dilettanti italiano ha disputato un buon match, mettendo sul rettangolo di gioco una buona organizzazione tattica che però non è bastata per avere la meglio sulla coriacea squadra locale. I ragazzi del direttore sportivo Vito Cera in superiorità numerica per quasi tutti i secondi 45‘ di gioco hanno provato soprattuto nel finale a vincere l‘incontro ma alla fine è arrivato un pareggio che ci può stare. Le reti che hanno deciso la partita sono state realizzate dal centrocampista e capitano Enrico Sabba che al 9‘ del primo tempo ha portato in vantaggio il Victor trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa al 16‘ il pareggio dei bianconeri con il centrocampista classe 98 Gabriele Bove che con uno splendido tiro all‘incrocio dei pali ha superato l‘estremo difensore di casa. La compagine di mister Omar Albertini ha ampi margini di miglioramento e sicuramente crescendo ancora di più la condizione fisica al momento non ancora al cento per cento capitan Bettoni e compagni potranno regalare soddisfazioni ai propri supporter. Il Fanfulla tornerà in campo domenica allo stadio Dossenina alle 16 per ospitare i Bolognesi del Corticella.

Victor San Marino-Fanfulla: 1-1 (1-0)

Classifica: Aglianese, Carpi, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Sammaurese, Sant’Angelo 3 punti; Lentigione, San Giuliano City, Fanfulla, Victor San Marino 1; Borgo San Donnino, Certaldo, Corticella, Forlì, Imolese, Pistoiese, Prato 0.

Prossimo turno: Borgo San Donnino-Carpi, Certaldo-Mezzolara, Fanfulla-Corticella, Forlì- Sammaurese, Imolese-Aglianese, Prato-Ravenna, San Giuliano City-Progresso, Sant’Angelo- Lentigione, Pistoiese-Victor San Marino.