Fanghi smaltiti nelle fognature. Uomo nei guai

Sorpreso dagli agenti falconaresi mentre immetteva in maniera errata, e ovvero nella rete fognaria, quei fanghi derivanti dall’attività del suo autolavaggio. Scatta la denuncia per il titolare dell’impresa. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli a tutela dell’ambiente dalla specifica sezione del corpo di polizia locale. Il proprietario dell’autolavaggio, che opera nel pieno centro della città, al termine dell’ispezione avvenuta nelle settimane scorse è risultato del tutto sprovvisto di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali reflue e, secondo le ricostruzioni della polizia locale, ha mostrato importanti mancanze nella gestione e nello smaltimento dei fanghi derivanti dal ciclo di attività. In particolare i fanghi, infatti, dovrebbero essere smaltiti al di fuori della rete fognaria. A quel punto gli agenti non hanno potuto fare altro che denunciare il titolare per le violazioni connesse alla normativa ambientale. L’uomo sarà ora chiamato a regolarizzare le modalità di gestione dell’attività, altrimenti potrebbe incappare in misure ancora più severe. Ora proseguono gli accertamenti degli operatori di Palazzo Bianchi per preservare l’ambiente e prevenire gli episodi illeciti.