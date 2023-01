Fango su via Baiona, ecco il rimedio Una mini variante in pietrisco

Nuovi interventi per mitigare i disagi dei residenti e degli automobilisti che transitano in via Baiona, zona Piccolo Hotel. Nell’area, destinata ad attività legate alla logistica, è in corso l’innalzamento del livello del terreno per portarlo alla soglia della strada. Per compiere questa operazione i camion prelevano materiale di escavo, asportato in base al progetto Hub Portuale dalla cassa di colmata Trattaroli e lo versano nell’area delimitata. Il problema che si pone è quello del fango che si crea sul tratto di via Baiona che va dal ponte dello scolo Fagiolo alla rotonda Belgio.

Dopo un primo incontro a fine dicembre, ieri c’è stato un vero e proprio sopralluogo al quale hanno partecipato il vice sindaco Eugenio Fusignani, l’assessora al Porto Annagiulia Randi e il comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini per l’amministrazione comunale, l’Adsp, Rhama Port Hub (la società che sta eseguendo i lavori al porto), il Consar (che mette a disposizione i camion). "Abbiamo riscontrato la massima disponibilità di tutte le parti interessate a concorrere a diminuire i disagi il più possibile" commenta Fusignani. "Nella consapevolezza che i lavori al porto sono fondamentali per la crescita di Ravenna e dell’intera regione - aggiunge - sono stati suggeriti nuovi accorgimenti che verranno messi in atto velocemente".

Tra le azioni messe in campo ci sono il lavaggio delle ruote dei mezzi prima che lascino il cantiere e l’asfaltatura del tratto di collegamento tra il punto di lavaggio delle ruote e via Baiona. È stato anche avviato un primo intervento di pulizia del cantiere, che sarà però potenziato. La novità emersa ieri è legata alla realizzazione di una strada in pietrisco che collegherà il cantiere con la Baiona che, per la sua conformazione, contribuirà a pulire completamente le ruote dei camion anche dai blocchi di fango che restano incastrati nel battistrada. "Questo è il primo cantiere per la logistica dove il materiale di escavo viene utilizzato per alzare il livello del terreno – spiega l’assessora Randi – e certi accorgimenti prendono forma giorno per giorno. C’è la volontà da parte di tutti i soggetti interessati a mitigare ogni forma di disagio ed è stato molto importante che si sia collegato con noi anche l’imprenditore Elio Rainone. Ha ribadito la volontà di risolvere ogni problema emerso, così come ha sostenuto anche il Consar". Tra 20 venti giorni i lavori nell’area dovrebbero essere ultimati, e i lavori si sposteranno nell’area S 3 Nord, oltre la ferrovia, in zona Bassette, e successivamente nell’area L 2, in via Canale Molinetto.

lo.tazz.