"Fano, arrestato ubriaco in mutande: ruba bici da scuola a Jesi"

Completamente ubriaco in mutande e canottiera da Jesi raggiunge Fano e non sapendo come rientrare a casa spacca i vetri della finestra di una scuola per rubare una bici: arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 31enne moldavo che, fermato dai carabinieri di Fano non ha saputo dire perché e come si trovasse a Fano. Né avrebbe saputo spiegare il perché del suo gesto. È avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando l’uomo, completamente ubriaco, in mutande e canottiera, si aggirava all’interno del cortile del liceo Nolfi Appolloni.

Poco prima, secondo quanto ricostruito aveva fatto irruzione nel liceo spaccando i vetri di una finestra e appropriandosi di una bicicletta che era all’interno, forse pensando di far rientro a casa sulle due ruote. I carabinieri lo hanno colto sul fatto e la bici è stata restituita al legittimo proprietario. Il 31enne moldavo residente a Jesi, è stato arrestato per tentato furto e danneggiamento rinchiuso nelle camere di sicurezza e processato per direttissima dove ha patteggiato una pena di sei mesa, sospesa.