Fantaveicoli, sì alla sfilata "Un ritorno atteso da tutti"

Le festività natalizie non sono ancora finite, ma a Imola è già tempo di pensare al Carnevale. Archiviata la versione in streaming del 2020, e dopo le due edizioni del 2021 e del 2022 in formato ridotto causa pandemia, quest’anno torna la tradizionale grande sfilata dei Fantaveicoli con partenza dall’Autodromo e arrivo in piazza Matteotti. L’appuntamento con la 26esima edizione della manifestazione, come sempre organizzata dal Comune, è nel pomeriggio di domenica 19 febbraio. Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artistiinventori sono stati alla base dei Fantaveicoli imolesi per molti anni. Proprio grazie a questa lunga tradizione radicata nel territorio, unita all’originalità e specificità del Carnevale imolese, unico nel suo genere, l’evento presenta i requisiti previsti dalla legge regionale del 2022 per l’iscrizione all’albo regionale che verrà istituto a breve. Assieme ai migliori Fantaveicoli verranno premiati scuole, gruppi mascherati, mascherine e biciclette. "Il Carnevale dei Fantaveicoli torna, in occasione della sua ventiseiesima edizione, al suo apprezzatissimo format originale: la tradizionale sfilata nella domenica di Carnevale con partenza dall’Autodromo per raggiungere il centro storico e concludersi in piazza Matteotti, dopo avere percorso tutto viale Dante – annuncia l’assessore alla Cultura, Giacomo...