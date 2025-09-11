Far west sul lungomare con feriti. Sei ragazzi identificati coi filmati

Sono sei i giovani, tutti di Ancona e di età compresa tra i 26 e i 34 anni denunciati dai carabinieri della Compagnia di Senigallia a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito della rissa avvenuta la notte tra il 22 e il 23 agosto scorso, all’ingresso dello chalet Scalo Zero, sul lungomare Marconi.

Determinanti, per l’identificazione dei sei aggressori, che hanno scagliato sedie e tavoli contro il personale della security, sono stati i filmati girati con i cellulari da alcuni testimoni che li hanno poi consegnati nelle mani dei militari.

Da un confronto con i sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è emerso che l’aggressione è avvenuta scaturita a seguito di un confronto tra gli addetti alla sicurezza del locale ed i giovani identificati.

In un primo momento era trapelata l’indiscrezione che a parte del gruppo sarebbe stato negato l’ingresso.

Ad avere la peggio sono stati proprio gli addetti alla sicurezza, aggrediti inizialmente con calci e pugni e subito dopo con il lancio di alcuni arredi. Per uno dei bodygard è stato necessario l’intervento di un’ambulanza: l’uomo aveva riportato una ferita alla testa.

Scene da far west quelle che erano girate sui social, pubblicate da alcuni testimoni.

Un sabato sera d’estate finito male per i sei uomini che sono tutti indagati, l’accusa è di danneggiamento e lesioni personali aggravate ed è stata proposta l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia, per un periodo di tre anni.

Il gruppo non aveva risparmiato il titolare del locale Christian Ramazzotti, lui stesso aveva dichiarato di aver schivato un pugno mentre cercava di spiegare il motivo per cui gli era stato negato l’ingresso. Un episodio a cui si aggiunge quello della notte di ferragosto, dove sono state due le risse avvenute sul lungomare Mameli: la prima poco dopo la mezzanotte, nelle vicinanze della darsena turistica del Porto della Rovere, la seconda all’alba, all’altezza dei bagni 30. Sono state tre le persone finite in ospedale per aver riportato lesioni. E quello che sta per iniziare sarà un altro week-end di Movida sul lungomare, l’ultimo della stagione per molti esercizi che dal 15 settembre abbasseranno le serrande.