Farabollini: "Terremoto e alluvione, basta piangere e indignarsi: facciamo"

di Sara Ferreri Piero Farabollini, che anno è stato per la nostra terra il 2022? "Diciamo che ci ha ricordato quanto sia importante fare prevenzione. L’alluvione prima e il terremoto poi hanno fatto danni importanti dimostrando come non ci si possa dimenticare delle lezioni che già abbiamo avuto in passato. È tempo di cominciare ad agire, non solo di indignarsi come avviene sempre dopo le catastrofi per poi dimenticarcene o quasi, a poco a poco. Questo vale per il rischio, sismico, idrogeologico, vulcanico.. purtroppo abbiamo la memoria corta". Quindi che ricette secondo lei vanno seguite in questo 2023, appena iniziato? "Andrebbe fatta un’adeguata informazione e una altrettanto adeguata formazione specie alle giovani generazioni per una cura e una vera manutenzione del territorio, per una presa di coscienza del tipo di danno che si rischia. Solo così con la trasmissione dai più piccoli agli adulti si potrà arrivare ad una vera consapevolezza e presa in carico della nostra terra, quella dove tutti viviamo". Ancora forti sono nelle menti dei marchigiani le immagini dell’alluvione del 15 settembre scorso che ha portato lutti, paura e ingentissimi danni. Potrebbe accadere nuovamente qualcosa di simile? "Non possiamo escluderlo e nemmeno che possano arrivare più di quei...