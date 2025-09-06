"Farfisa Day" a Castelfidardo: c’è anche l’omaggio a Renato Zero

Torna il ‘Farfisa day’ a Castelfidardo, promosso dall’omonima associazione culturale. E’ un’immersione nella storia della prestigiosa azienda che dal 1946 al 1998 ha prodotto strumenti iconici esportandoli in 90 paesi del mondo. Un’iniziativa frutto dell’idea di Claudio Capponi, per ben 22 anni al servizio della Farfisa, oggi presidente dell’associazione e tra i più grandi esperti e collezionisti del settore. Per lui l’azienda "ha segnato un’epoca producendo strumenti professionali utilizzati da artisti di fama internazionale ma anche modelli dedicati ai più giovani per poterli avviare alla conoscenza della musica". Questa 14esima edizione sarà dedicata in parte alla Crb Elettronica (costruzioni radioelettriche Borsini), ditta artigiana che iniziò nel 1952 la produzione di radio e amplificatori per poi raggiungere uno strepitoso successo espandendosi sui mercati di tutto il mondo con tastiere e sintetizzatori innovativi di elevata qualità, e alla Aci Farfisa, storico ramo produttivo nato nel 1967 e tutt’oggi attivo. Oggi sono previste l’accoglienza istituzionale e l’esibizione della civica scuola di musica Soprani con il maestro Pallotta (ore 17.30, Salone degli Stemmi), e l’inaugurazione della mostra di strumenti storici nell’Auditorium San Francesco. Domani (9.30) presentazione del rarissimo sintetizzatore Crb Oberon a cura del maestro Marcello Colò. Alle 18 concerto tributo a Renato Zero al teatro Astra, aperto a tutti, al prezzo simbolico di 5 euro.