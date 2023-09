Farfisa day da vivere a Castelfidardo: verso l'Internazionale di Fisarmonica

Prima del Premio internazionale di fisarmonica a Castelfidardo c’è il "Farfisa day", oggi e domani, manifestazione giunta alla dodicesima edizione con l’intento di ricordare e attualizzare la tradizione produttiva e qualitativa di una fra le più imponenti realtà del settore musicale, fonte di benessere, prestigio e orgoglio internazionale per l’intero territorio tra il 1946 e il 1998. Oggi alle 17 la conferenza al Salone degli Stemmi a cura del professor Sandro Strologo su "la Super VI Scandalli" e l’Artista VI Settimio Soprani. Alle 18 inaugurazione della mostra nella sala convegni di via Mazzini che rimarrà aperta fino al 17 con orari 9.30-12.30 e 16.30-19.30. Per la prima volta saranno esposti quest’anno tutti strumenti storici funzionanti: sintetizzatori, fisarmoniche, piani elettrici e organi che i visitatori potranno concretamente provare assaporando i suoni: fra i modelli di spicco, la serie Bravo, Superbravo e Bravo 61, organi datati 1980 che hanno avviato alla musica generazioni di giovani. Domani alle 9.30 incontro al Salone degli Stemmi, saluti istituzionali e proiezione di foto e video sul maestro Gervasio Marcosignori, di cui ricorre il decennale della scomparsa. Il concerto delle 18 al teatro Astra è a ingresso libero: si esibiscono il maestro Valentino Lorenzetti e il gruppo Acqua Chiara.