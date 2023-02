"Farina di insetti e guerra La mia nuova canzone"

di Marina Verdenelli

Dopo la canzone manifesto "Un grido contro la paura", nata e diventata virale durante la prima fase della pandemia, Matteo Greco esce con un altro singolo simbolo dei tempi che stiamo vivendo. Non più baristi, ristoratori, imprenditori, operai e infermieri che cantano con lui la battaglia contro il Coronavirus, ma una nonna che si chiude in cantina sperando tornino tempi migliori. Il cantautore, originario di Falconara, 44 anni, è uscito ieri con il nuovo brano dal titolo "La nonna in cantina". La canzone è accompagnata da un video fatto nello stile di un cartone animato, dove si vede appunto una nonnina destreggiarsi nelle ultime notizie che hanno tenuto banco negli ultimi mesi: dalla guerra russo-ucraina al caro energia, dalla verdura le cui dimensioni vengono impartite da un regolamento europeo alla farina di insetti. "Ho preso ispirazione da mia nonna, quella materna – spiega Greco – si chiamava Anna, ormai è morta da alcuni anni ma lei avrebbe commentato così gli ultimi eventi di cronaca che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Mi piaceva continuare la tipologia delle canzoni fatte ed è nato questo brano".

La protagonista della canzone si chiude in cantina perché non vuole più sentire il telegiornale e sui muri ha scritto viva Ucraina. Una nonnina sprint. "Ho usato tutte le massime di ciò che sta accadendo nel mondo – continua l’autore – succube di quello che c’è intorno e che condiziona gli umori. La canzone però vuole essere anche un messaggio di speranza, infatti nel ritornello la nonna si tira un po’ su e suona il pianoforte, una antica canzone che fa come da pozione per salvarci da quanto sta accadendo. Mia nonna aveva un carattere forte, era molto diretta".

Ad ascoltarla viene quasi da sorridere per le frasi e gli accostamenti che vengono fatti, come quando al cellulare la nonna legge che si possono mangiare gli insetti e lei commenta sotto il post viva i cappelletti. "Ho impiegato una settimana per scrivere il testo e la musica – dice Greco – per i disegni del video mi sono rivolto ad una vignettista che ha disegnato la nonna. Il brano sarà su tutti i canali social e il mio canale youtube".