Farmacia dei Servizi, bene nelle Marche

"Se l’utilità della farmacia dei servizi sarà confermata, come già dimostrato dai dati delle Marche, potrà essere istituita una convenzione nazionale, garantendo l’erogazione gratuita e capillare di servizi sanitari su tutto il territorio". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in occasione dell’evento ‘La farmacia per dare risposte - 2 anni di sperimentazione nei servizi’, che si è tenuto a Jesi e promosso per i due anni dall’avvio della sperimentazione della Farmacia dei Servizi nelle Marche.

L’esponente del governo ha sottolineato che il progetto "ha consentito di estendere, anche nei piccoli comuni e nelle aree interne con poche centinaia di abitanti, l’offerta del Servizio Sanitario Nazionale in regime di convenzione, portando a una riduzione significativa delle liste d’attesa, fino al 15%".

Grazie alla Farmacia dei Servizi e alla telemedicina, è possibile accedere direttamente in farmacia a prestazioni come spirometria, controlli cardiaci, misurazione della pressione, ECG e vaccinazioni, tutte gratuite per il cittadino grazie alla convenzione con il SSN.

"Un valore importante - ha concluso Gemmato -, che vogliamo estendere a livello nazionale con una legge quadro in discussione, per rendere strutturale questo modello di sanità di prossimita". La sperimentazione è stata prorogata con l’ultima legge di bilancio e a settembre è prevista una valutazione definitiva".