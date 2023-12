Ancona, le farmacie aperte a Natale e Santo Stefano

Ancona, 24 dicembre 2023 – Anche durante le feste di Natale, può esserci qualche urgenza dell’ultimo minuto, come un medicinale che manca. E’ quindi utile sapere quali sono le farmacie di turno. Ecco le date e gli orari, rilasciati all’inizio del mese dall’Ordine dei farmacisti della provincia anconetana.

Farmacie di turno a Natale e Santo Stefano ad Ancona (foto generica)

Centro città

Tutte le farmacie di turno saranno aperte dalle 8.30 di mattina fino alla stessa ora del giorno seguente. Domenica 24 sarà di turno la farmacia Del Passetto di viale della Vittoria 75, mentre il giorno di Natale toccherà alla Flaminia di via Esino 62 in zona Torrette. Nel giorno di Santo Stefano rimarrà aperta la Ferranti di piazza Rosselli 2.

Ancona Nord

Il giorno della Vigilia sarà aperta ad Agugliano la farmacia di piazza Vittorio Emanuele II 5 dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva. A Natale, toccherà invece alla Bartolini di piazza Aldo Moro 4 a Montemarciano (dalle 8.30 alle 8.30), mentre il giorno di Santo Stefano sarà attiva la già citata farmacia di Agugliano in piazza Vittorio Emanuele II 5 (dalle 8.30 alle 8.30 del giorno seguente).

Ancona sud

Il giorno della Vigilia, verrà tenuta aperta la farmacia di via Fermi 1 a San Biagio (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva), mentre a Natale toccherà alla Epifani di via Leopardi 8 a Numana (dalle 8.30 alle 8.30 del giorno seguente). Martedì 26 dicembre, invece, sarà aperta la Mancini di via dell’Arengo a Offagna (dalle 8.30 alle 8.30 del giorno seguente).