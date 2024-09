Farroni lotta come un leone e sfiora il bronzo

Alle paralimpiadi che si stanno svolgendo in questi giorni a Parigi Giorgio Farroni, nella gara contro il tempo, sfiora la medaglia di bronzo, combatte come un leone, si difende dagli attacchi degli avversari, ma il percorso è risultato più duro del previsto e, alla fine, con un po’ di amaro in bocca, si deve accontentare di un grandissimo quarto posto. Il campione fabrianese scende in pista deciso a riconfermare Tokyo e sul circuito di 14 chilometri con pendenze che sfiora il 6% ma con tanta determinazione e grinta prova a scrivere di nuovo un’altra pagina della sua gloriosa storia. Lungo il percorso sembra non avere troppe difficoltà ma gli avversari di turno sono molto battaglieri e sia il cinese Chen che il canadese Clement sembrano avere una marcia in più. Benissimo all’intertempo dopo 5,8 km con il tempo di 8:27.09, terzo dietro a Clement e all’incredibile prova del cinese Chen che si porta in testa con il cronometro che si ferma a 7:39.18. La gara prosegue con i tre atleti sempre vicini ma con l’insidia per Giorgio del Belga Celen, partito prima di lui, che nel frattempo ha assottigliato il suo svantaggio. Finisce la gara di Giorgio e, dopo gli arrivi dei primi atleti l’azzurro con 24:03.51 è momentaneamente al secondo posto proprio dietro al belga Celen che a metà inseguiva il fabrianese a poco meno di 7 secondi.

Al termine un grande finale con Clement e Chen che riescono a superare Giorgio conquistando l’argento il primo e l’oro il secondo. Terzo posto per il belga Celen con il marchigiano che chiude quarto. Chen (21:35.78) si riconferma campione paralimpico, Clement (22:53.36) è argento, bronzo al belga Celen (23:27.64) per soli 30’’ davanti ad un onorevole quarto posto di Giorgio Farroni (24:03.51). Oggi l’azzurro ha sfiorato il podio ma sicuramente ha fatto le prove generali per la prova su strada che si svolgerà sabato 7 settembre. Nella cronometro ha avuto un po’ di difficoltà, ma in quella in linea ci si aspetta una prova più convincente.

Giorgio è un paraciclista molto esperto e di solito predilige le prove in linea perché in queste gare ci vuole più fantasia e mestiere. Sa stare in gruppo e nel momento opportuno sa anche rischiare. A Tokyo non è andata bene ma nella capitale francese può mettere un altro sigillo. Il percorso di 42 km (14 km da ripetere per tre volte) non è dei più facili con tanti sali e scendi e con alcune insidie, ma se Giorgio riuscirà a mantenere i nervi saldi può conquistare un posto al sole.

Angelo Campioni