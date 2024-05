Fast & clean, i soldi dei cinesi. Investiti in opere d’arte e avorio: maxi sequestro in una villa veneta

Evadevano il Fisco con fatture false per quasi 2 miliardi di euro e 140 imprese inesistenti e con il denaro intascato si davano al lusso sfrenato. Tra i beni acquistati anche opere d’arte in avorio e di pregevole fattura. Dopo la maxi frode fiscale scoperta a gennaio scorso dalla guardia di finanza di Senigallia e Ancona, nell’operazione "Fast & Clean" (per la velocità con cui le operazioni per garantire la pulitura del denaro venivano portate a termine) e che ha portato 85 persone indagate a piede libero (tutte cinesi) per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio, i finanzieri hanno recuperato e sequestrato la collezione in avorio a casa di un familiare di uno degli indagati. Il "tesoro" era a Vicenza e per recuperarlo c’è stato il supporto dei carabinieri forestali del Veneto con il nucleo Cites di Vicenza. Si tratta di 80 oggetti in avorio di elefante africano per un peso di 170 chili, detenuti illegalmente all’interno dell’abitazione da un cittadino cinese. I forestali veneti avevano avevano denunciato il cinese per l’importazione e la detenzione di questi preziosi oggetti senz ala prescritta documentazione. Reperti di elevato valore artistico e culturale tra i quali figurano zanne incise con figure orientali, una katana, intagli raffiguranti animali e natura morta. Rinvenute due zanne grezze di elefante africano e un corno di rinoceronte nero, entrambi protetti dalla normativa sulle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. I finanzieri della Tenenza di Senigallia, ad aprile dello scorso anno, si erano occupati della ricerca dei patrimoni accumulati dall’associazione criminale indagata e oltre a sottoporre sotto sequestro immobili e proprietà del gruppo, nonché gioielli e denaro contante per 1 milione e 700mila euro sono arrivati anche ad opere d’arte per un valore di 5 milioni di euro. Beni acquistati anche in note case d’asta come quadri d’autore, vasi, monete, oggetti antichi in porcellana riconducibili ad antiche dinastie cinesi. I suddetti beni rinvenuti nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura di Ancona sono stati sottoposti dai finanzieri a sequestro preventivo al fine di procedere alla confisca e assicurare all’Erario un parziale risarcimento del danno subito con la frode fiscale. Per le opere in avorio ha proceduto l’autorità vicentina. Il traffico illegale di parti e prodotti in avorio di elefanti risulta ancora largamente diffuso nonostante la stringente normativa attuata dalla convenzione sul commercio internazionale di certe specie minacciate di estinzione. La caccia di frodo agli elefanti e il traffico di avorio, trainati dalla domanda asiatica, si attestano ancora su livelli molto elevati. Tra il 2012 e il 2017 in tutto il mondo sono state 280 le tonnellate di avorio di elefante sequestrate nell’ambito di circa 8mila sequestri di avorio.