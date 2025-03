Fast Fashion e sostenibilità . Urgente cambiare abitudini?

L’espressione fast fashion "moda veloce" nasce alla fine degli anni ’80 ed esplode dal 2000, quando le aziende di moda iniziano a produrre numeri sempre più alti di collezioni. Nata inizialmente per permettere a tutti di vestirsi bene a prezzi abbordabili, la Fast Fashion negli ultimi vent’anni è diventata di fatto la normalità per la maggior parte delle persone: spendere poco e vestirsi bene.

"E allora che ne pensi della Fast Fashion? E’ proprio ganza!" Ne sei proprio sicuro? La realtà è ben diversa. La Fast Fashion spesso significa lo sfruttamento dei lavoratori addizionato a materiali scadenti con i quali si usano tantissimi litri d’acqua: 3900 litri per una maglia, cioè l’equivalente di quello che una persona beve in 5 anni. Si stima che in un solo anno vengono prodotti 80 miliardi di vestiti e sulla Terra siamo solo 8 miliardi di persone!

Una persona compra circa 15 chili l’anno di vestiti; appena il capo di abbigliamento si rompe o non piace più, viene buttato. Il 73% dei rifiuti tessili finisce in discarica o viene incenerito, mentre solo una piccola parte viene realmente riciclata e così riutilizzata. L’industria della moda è tra le più inquinanti al Mondo: tra sprechi, emissioni e sfruttamento del lavoro, il settore della moda è responsabile del 10% delle emissioni globali di CO2, più di tutti i voli internazionali e il trasporto marittimo messi insieme. Lo sfruttamento della manodopera nelle fabbriche di vestiti investe nei Paesi in via di sviluppo, in cui il lavoratore viene pagato 2 euro l’ora, riducendo al minimo i suoi diritti.

Cosa possiamo fare? Comprare meno e meglio. Pensare prima di comprare e investire in capi di qualità che durino nel tempo. Usare dei siti che vendono indumenti più sostenibili. Sempre più marchi adottano pratiche etiche: scegliere quelle. Non buttare, ma riparare o utilizzare il second-hand: ci sono ottime App per la vendita di vestiti di seconda mano. Chiedersi se ti serve davvero, dove e da chi è stato realizzato. Parlare di questi temi e sensibilizzare chi ci sta intorno può fare la differenza.

La Fast Fashion ci offre comodità e prezzi bassi, ma a un costo ambientale e sociale insostenibile. Se vogliamo un futuro più verde e più giusto, è fondamentale cambiare le nostre abitudini di acquisto. Stiamo distruggendo il Mondo! La domanda è: siamo pronti a fare la nostra parte?