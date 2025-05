Fatturato in crescita, tagli ridotti al minimo

Il Gruppo Fedrigoni ha chiuso il 2024 con un fatturato di 2,076 miliardi di euro (più 14,8 per cento sul 2023 con 1,808 miliardi di euro). Tra gli elementi nella strategia del Gruppo c’è la dimensione globale di Fedrigoni, i cui ricavi nel 2024 provengono per il 18 per cento dal mercato italiano mentre il rimanente 82 per cento è suddiviso tra resto d’Europa (43,2) e resto del mondo (38,8), quest’ultimo in aumento di oltre 8 punti percentuali sul 2023 grazie a Fedrigoni Nord America. È stata poi finalizzata l’uscita dal business della carta per ufficio per concentrare Fabriano sui mercati a valore aggiunto, come l’arte e il disegno, la cancelleria e le carte di sicurezza, minimizzando l’impatto sulle persone coinvolte grazie alla collaborazione con il Mimit, la Regione Marche e i sindacati. "Il 2024 ha visto una prima metà dell’anno con una buona ripresa e una seconda metà con una rinnovata volatilità - commenta l’ad Marco Nespolo -. Nonostante tutto, siamo riusciti a portare avanti il nostro piano strategico, salvaguardando le performance economiche ed espandendo (in modo organico e inorganico) la nostra presenza globale, soprattutto in Nord America, America latina e Asia Pacifico".