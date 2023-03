Favino sbarca al multiplex Giometti per "L’ultima notte di Amore"

"L’ultima notte di Amore", proiezione speciale sabato al multiplex Giometti alla presenza del protagonista: Pierfrancesco Favino. Alle 21 alla multisala della Baraccola sarà proiettato il poliziesco appena uscito e il pubblico potrà confrontarsi direttamente con il grande attore. "L’ultima notte di Amore" è il terzo film da regista, il primo italiano, per Andrea Di Stefano. La storia di come le ultime ore prima della pensione cambieranno completamente la vita e l’immacolato stato di servizio di un poliziotto amato, di nome e di fatto. Di Franco Amore (Favino), si dice che è ‘Amore di nome e di fatto’. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce. Prenotazioni già aperte on line sul sito della multisala.