"Favorevoli al gestore unico dei rifiuti perchè il progetto è stato cambiato"

"La consigliera Lara Polita e il Pd falconarese intrepretano a modo loro, e come fa loro più comodo, la posizione che l’amministrazione ha sempre tenuto rispetto all’azienda unica per i rifiuti. Questa maggioranza non tiene posizioni pregiudiziali, ma valuta le proposte solo sulla base della convenienza per i cittadini regionali e di Falconara in particolare". Così l’assessore al Bilancio Marco Giacanella, in replica alle reazioni di Lara Polita, Cittadini in Comune, che aveva accusato l’amministrazione di essersi astenuta al progetto del gestore unico nel 2023, e Laura Luciani (Pd), dopo la Commissione di lunedì con il presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto, in cui è stato illustrato il progetto per l’affidamento in house della gestione del servizio di igiene ambientale. Progetto che, secondo i consiglieri di maggioranza Luca Cappanera e Giorgia Fiorentini, rappresenta una possibilità concreta per ridurre i costi della Tari.

"Siamo stati contrari al progetto portato avanti dalla precedente amministrazione Mancinelli di Ancona. Le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, nonché la Corte dei Conti hanno confermato la bontà della nostra posizione – dice Giacanella –. Oggi i Comuni di Ancona e Jesi portano avanti una proposta con un atteggiamento diverso, partecipativo e collaborativo. Dall’illustrazione fatta dal presidente Gitto, il nuovo progetto appare superare le criticità evidenziate dalle sentenze e dalla Corte dei Conti".

Gli esempi: "In primo luogo sarà la società Anconambiente a portare avanti il servizio a livello di Ambito, ossia un organismo che si occupa da anni di igiene ambientale. La linea Mancinelli prevedeva di affidare il servizio a Viva Servizi, chi si occupa di tutt’altro. Altre differenze importanti riguardano il numero di partecipate: questo sarebbe aumentato con il vecchio progetto, con l’ipotesi attuale invece diminuisce. Viene inoltre chiarito chi gestisce la riscossione della tariffa e, infine, tutti i Comuni partecipano alla società unica". Per Giacanella, "tutto questo rappresenta un grande passo in avanti, senza il quale il nostro voto non poteva essere che di astensione. Infatti a noi interessa esclusivamente che il servizio per i cittadini sia più efficace, efficiente ed economico. Saranno solo questi i criteri che determineranno il nostro voto favorevole o contrario. Finché non avremo certezze in tal senso ci asterremo. A differenza del centrosinistra locale, alla maggioranza sta a cuore l’interesse dei falconaresi e non rispondiamo ai diktat delle segreterie provinciali o regionali di partito".