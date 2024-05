Fc Osimo e Argignano sognano ancora la Prima. Saranno loro a giocarsi la promozione in un derby

FC Osimo e Argignano sognano ancora ed ora sono attesi da un derby fratricida per la Prima Categoria, si ferma la corsa di Avis Arcevia e Loreto. Sabato scorso i due gironi di Seconda Categoria che vedono impegnate squadre della provincia di Ancona, il C e il D, hanno concluso la propria stagione emettendo i verdetti del raggruppamento ancora mancanti. Nel girone C, dove era già stato promosso in Prima Categoria l’Ostra vincendo la stagione regolare, vince i play-off l’Argignano, che proprio all’Ostra aveva conteso fino all’ultima giornata la promozione diretta, mancandola proprio negli ultimi 90’, quando con un punto da recuperare non aveva sfruttato lo scontro diretto interno proposto dal calendario, non andando oltre un pareggio in rimonta. Decisivo stavolta proprio il pareggio in casa contro l’Avis Arcevia, che in semifinale play-off aveva eliminato, a sua volta con un pareggio interno, l’Olimpia Ostra Vetere. Stavolta però all’Arcevia l’1-1 (rete di Mariani, per l’Argignano Galuppa) dopo 120’ non basta in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare dell’Argignano, che accede dunque agli spareggi promozione (in gara secca) contro le vincenti dei play-off degli altri gironi. Tra queste c’è anche l’FC Osimo, che vince i play-off nel girone D (dove era già stato promosso in Prima il San Biagio vittorioso nella stagione regolare) battendo in casa in un Bernacchia esaurito, anche qui al supplementare (2-1), il Loreto grazie alle reti di Pericolo (doppietta) mentre per gli ospiti, che avrebbero dovuto vincere per il peggior piazzamento in campionato, ha segnato Maggi. E saranno proprio Argignano ed FC Osimo ad affrontarsi in uno dei quattro spareggi previsti in campo neutro tra le varie vincenti dei play-off del girone. Era già stato tutto definito nella settimana precedente per quanto riguarda invece le retrocessioni: dopo quelle di Colle e OJ Falconara maturate con l’ultimo posto nella stagione regolare, ai play-out erano finite in Terza Categoria pure Aurora Jesi e Atletico Ancona, con queste ultime due che non avevano sfruttato il vantaggio del fattore campo. Lo scorso fine settimana ha invece decretato pure il campione regionale di Seconda Categoria, titolo platonico messo in palio tra le otto vincitrici dei gironi marchigiani. Ha vinto il Petritoli, che ha battuto 3-2 in finale il Muraglia che in semifinale aveva eliminato l’Ostra vincitrice del girone C.

Andrea Pongetti