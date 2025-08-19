Fc Osimo, novità e conferme. Campionato da protagonista

Partita la stagione del team Fc Osimo. Prima con il vernissage di presentazione, al ristorante La Perla di Numana, della formazione osimana che vorrebbe essere protagonista in Prima Categoria e da ieri con gli allenamenti al Bernacchia di Osimo Stazione vista la collaborazione con la Conero Dribbling. Prima amichevole il 23 agosto con il Villa Musone. Già la scorsa stagione, da neopromossa, Fc Osimo aveva conquistato l’accesso agli spareggi promozione. Undici i nuovi ingressi e 10 conferme, età media 27 anni. Non sono mancate autorità politiche alla presentazione della squadra del presidente Claudio Carletti che quest’anno sarà allenata da Luca Manisera con l’ambizione di disputare un campionato da protagonisti. Presidente e allenatore hanno sottolineato il valore dei giocatori confermati e dei nuovi, evidenziando l’importanza di far scendere in campo non soltanto i talenti e le qualità calcistiche di ognuno e dell’intero gruppo, ma anche e soprattutto quelle umane. Mister Manisera ha anche sottolineato che i risultati si raggiungono se le tre componenti della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori procedono compatte nella stessa direzione.

Oltre a Manisera lo staff tecnico vede Francesco Pulpito Vice Allenatore, Stefano Manfredi Preparatore dei Portieri, Alessandro Castrucci Preparatore Atletico e Federico Carbonari Fisioterapista e massaggiatore. In dirigenza oltre al presidente Carletti e al vicepresidente Fabio Socci, c’è Piero Marchesini, Roberto Mari, Silvano Mazzoni, Pierluigi Rausei, Bruno Pesce, Paolo Marconi. La rosa di Fc Osimo 2025-2026. Portieri: Benedetto Bottaluscio (1998), Andrea Morlacco (1982), Francesco Pesce (1998) Difensori: Claudio Brugiapaglia (1993), Mattia Fabrizi (1998), Alex Ippoliti (2001), Michele Marconi (1989), Luca Masi (1998), Leonardo Socci (1995) Centrocampisti: Alessandro Borgese (1985), Luca Gioielli (2001), Douglas Kwame Gyabaa (1999), Matteo Malaccari (1999), Cheikh Amadou Bamba SALL (2002) Attaccanti: Gonzalo Ferreyra (2000), Gabriel Gramazio (2005), Diego Malatesta (2003), Alessio Pasquini (1996), Alessio Piccini (1986), Nicholas Pincini (2004), Filippo Storani (2003).